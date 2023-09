Über Amundi

Amun­di, der füh­ren­de euro­päi­sche Ver­mö­gens­ver­wal­ter und einer der Top 10 Glo­bal Play­er1, bie­tet sei­nen 100 Mil­lio­nen Kun­den – Pri­vat­an­le­gern, Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men – ein umfas­sen­des Ange­bot an akti­ven und pas­si­ven Spar- und Anla­ge­lö­sun­gen, in her­kömm­li­chen Ver­mö­gens­wer­ten oder in Sach­wer­ten. Die­ses Ange­bot wird durch IT-Tools und -Dienst­leis­tun­gen ergänzt, um die gesam­te Wert­schöp­fungs­ket­te der Geld­an­la­ge abzu­de­cken. Amun­di, eine Toch­ter­ge­sell­schaft der Cré­dit Agri­co­le Grup­pe, ist bör­sen­no­tiert und betreut aktu­ell ein ver­wal­te­tes Ver­mö­gen von mehr als 1,95 Bil­lio­nen Euro2.

Mit sei­nen sechs inter­na­tio­na­len Invest­ment­zen­tren3, den Rese­arch­ka­pa­zi­tä­ten im finan­zi­el­len und nicht­fi­nan­zi­el­len Bereich sowie dem lang­jäh­ri­gen Bekennt­nis zu ver­ant­wor­tungs­vol­lem Inves­tie­ren ist Amun­di einer der wich­tigs­ten Akteu­re im Asset Management.

Die Kun­den von Amun­di pro­fi­tie­ren von der Exper­ti­se und der Bera­tung von 5.400 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in 35 Ländern.